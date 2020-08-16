В США продают редчайший суперкар на базе Dodge Viper

В основу суперкара Force 1 положили готовое шасси Dodge Viper — вместе с каркасом кузова и силовым агрегатом. А вот внешние панели — полностью оригинальные: дизайн создавался Хенриком Фискером, а изготовлены все детали из углепластика.

Интерьер, впрочем, заимствован у серийного Вайпера, но переоформлен в оригинальной цветовой гамме и отделан высококачественной кожей, замшей и углепластиком.

Двигатель V 10 8.4 форсирован с 645 до 745 лошадиных сил. По официальным данным, максимальная скорость составляет 350 километров в час, разгон до 60 миль в час (97 километров в час) занимает 3 секунды.