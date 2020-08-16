В США продают редчайший суперкар на базе Dodge Viper

За безликой аббревиатурой VLF скрывается богатый бэкграунд: фирму в 2012 году основал патриарх американского автопрома Боб Лутц (который в должности главы Chrysler довёл Dodge Viper до серийного производства) вместе с бизнесменом Гилбертом Вильяреалом, а в 2016 году к ним присоединился дизайнер Хенрик Фискер — автор внешности красивейших спорткаров BMW Z8 и Aston Martin DB9.
В основу суперкара Force 1 положили готовое шасси Dodge Viper — вместе с каркасом кузова и силовым агрегатом. А вот внешние панели — полностью оригинальные: дизайн создавался Хенриком Фискером, а изготовлены все детали из углепластика.
Интерьер, впрочем, заимствован у серийного Вайпера, но переоформлен в оригинальной цветовой гамме и отделан высококачественной кожей, замшей и углепластиком.
Двигатель V 10 8.4 форсирован с 645 до 745 лошадиных сил. По официальным данным, максимальная скорость составляет 350 километров в час, разгон до 60 миль в час (97 километров в час) занимает 3 секунды.
В 2016 году машину обещали снабжать как ручной коробкой, так и автоматом. Так, в салоне выставленной на Детройтском автосалоне машины можно было увидеть селектор автоматической коробки и подрулевые лепестки. Но все известные нам машины получили шестиступенчатую ручную коробку передач Tremec T-56 от Dodge Viper.
Первоначально объявлялось о планах изготовить 50 машин. Но в итоге желающих оказалось гораздо меньше: фирма построила лишь пять машин.
Это уже третье по счёту купе VLF Force 1, появившееся в продаже в этом году. Так, на аукционе Gooding недавно предлагался первый товарный суперкар с кузовом синего цвета с эстимейтом в 275-325 тысяч долларов (20-24 миллиона рублей), но он так и не был продан.
Автомобиль, о котором идёт речь сейчас — это ещё более ранний экземпляр: по сути, предсерийный прототип (если вообще может идти речь о серии), который в 2016 году выставляли на автоcалоне в Детройте. Фотографии серебристой машины до сих пор можно видеть на фирменном сайте.
Она принадлежит бизнесмену и гонщику-любителю Бену Китингу, отвечавшему за настройку подвесок для всех суперкаров VLF Force 1. Пробег суперкара составляет лишь 1046 миль (1683 километра). Сейчас машина находится в Техасе у дилера BJ Motors, который специализируется на Dodge Viper.