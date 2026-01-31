Внедорожник M-Hero доработали для российских условий

Опубликовано 31 января 2026, 19:061 мин.
Внедорожник M-Hero доработали для российских условийНовинка доступна для предвариательного заказа во всех официальных дилерских центрах Voyah/M-Hero
В России стартуют продажи внедорожников M-Hero Limited Edition. «Зимний пакет» теперь включает подогрев руля, что особенно актуально, учитывая суровые климатические условия нашей страны. Стоимость обновлённой версии составляет от 7 990 000 рублей.
© M-Hero
Машина оснащена гибридной силовой установкой с тремя электромоторами и «турбочетвёркой» 1.5, полным приводом, селектором режимов движения с профилями для снега, песка и грязи, а также системой ночного видения.
Внедорожник M-Hero продаётся в эксклюзивных шоурумах M-Space, созданных на базе официальных дилерских центров Voyah. Комплектация одна, но есть выбор цветов кузова.
Силовая установка вездехода включает три электромотора и «турбочетвёрку» 1.5 (комбинированная отдача — 816 л.с.). В оснащение входят электронные блокировки переднего и заднего дифференциалов.
