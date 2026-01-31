Внедорожник M-Hero доработали для российских условий

Машина оснащена гибридной силовой установкой с тремя электромоторами и «турбочетвёркой» 1.5, полным приводом, селектором режимов движения с профилями для снега, песка и грязи, а также системой ночного видения.

Внедорожник M-Hero продаётся в эксклюзивных шоурумах M-Space, созданных на базе официальных дилерских центров Voyah. Комплектация одна, но есть выбор цветов кузова.

Силовая установка вездехода включает три электромотора и «турбочетвёрку» 1.5 (комбинированная отдача — 816 л.с.). В оснащение входят электронные блокировки переднего и заднего дифференциалов.