Внедорожник Tank 300 предложат россиянам с новым двигателем

Новая версия с 2.0-литровым мотором, развивающим 218 л.с., сохранила все ключевые внедорожные характеристики: рамную конструкцию, полный привод с блокировками дифференциалов, понижающую передачу и дорожный просвет 224 мм. Передняя подвеска, как и прежде, независимая.

Официального анонса от производителя пока не поступало, однако модификация с новым агрегатом уже фигурирует в прайс-листах на 2026 год.

Тем временем, судьба модели в России может получить серьезное развитие. Ранее стали известны детали о переговорах по локализации производства Tank 300. В случае реализации этих планов внедорожник станет первой моделью бренда, собираемой в России, что потенциально может сделать его более доступным для покупателей.

Пока же автомобили поставляются из Китая, и их стоимость варьируется от 4,15 до 4,9 млн рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

