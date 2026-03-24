Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в состоянии «капсулы времени» выставили на продажу в России

«Практически новый автомобиль! Родной пробег 7 т. км!!! Японская сборка. В одних руках за весь период. Весь в родной краске. Зимой ни разу не выезжал. Солей не видел. Ни грамма ржавчины. Заводская летняя резина. Гаражное хранение. Цена обусловлена состоянием и минимальным пробегом!», – сообщил продавец.

Под капотом 18-летнего Toyota Land Cruiser 200 — 4,5-литровый дизельный двигатель мощностью 235 л.с. в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Продавец оценил внедорожник в 9,8 млн рублей и готов предоставить автомобиль для любых проверок. В то время как большинство Land Cruiser этого поколения уже прошли сотни тысяч километров, этот экземпляр считается практически новым и представляет интерес как для коллекционеров, так и для тех, кто ищет надежный и выносливый автомобиль с прозрачной историей.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.