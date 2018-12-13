Volvo показал конкурента Tesla Semi

Своей первый электрический грузовик — 16-тонный FL Electric — Volvo Trucks представила в апреле этого года. Машину укомплектовали 252-сильным электромотором (425 Нм крутящего момента), двухступенчатой трансмиссии и блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью от 100 до 300 киловатт-часов. На одной зарядке Volvo FL Electric способен проезжать до 300 километров.