Volvo показал конкурента Tesla Semi

Электрический тягач построят на базе существующей модели VNR, которую предлагают с дизельными двигателями D11 и D13 (330-510 сил и 1695-2508 Нм момента). Внешне VNR Electric будет отличаться L-образными дневными ходовыми огнями, светящимся логотипом и индикатором состояния блока аккумуляторов. В качестве силовой установки на предсерийных прототипах будет использоваться электропривод от тяжелого грузовика FE Electric.
Это два электромотора суммарной мощностью 503 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента, агрегатированные с двухступенчатой трансмиссией и блоком батарей емкостью 200-300 киловатт-часов. Последняя обеспечивает 27-тонному FE Electric запас хода в 200 километров.
Своей первый электрический грузовик — 16-тонный FL Electric — Volvo Trucks представила в апреле этого года. Машину укомплектовали 252-сильным электромотором (425 Нм крутящего момента), двухступенчатой трансмиссии и блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью от 100 до 300 киловатт-часов. На одной зарядке Volvo FL Electric способен проезжать до 300 километров.