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12:34

Volvo показал конкурента Tesla Semi

В коммерческую эксплуатацию тягач VNR Electric введут в 2020 году

Компания Volvo Trucks показала тизер электрического тягача VNR Electric, который станет прямым конкурентом Tesla Semi. В демонстрационных целях машину начнут использовать на предприятиях в Калифорнии с 2019-го, а в коммерческую эксплуатацию введут годом позже.

Электрический тягач построят на базе существующей модели VNR, которую предлагают с дизельными двигателями D11 и D13 (330-510 сил и 1695-2508 Нм момента). Внешне VNR Electric будет отличаться L-образными дневными ходовыми огнями, светящимся логотипом и индикатором состояния блока аккумуляторов. В качестве силовой установки на предсерийных прототипах будет использоваться электропривод от тяжелого грузовика FE Electric.

Это два электромотора суммарной мощностью 503 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента, агрегатированные с двухступенчатой трансмиссией и блоком батарей емкостью 200-300 киловатт-часов. Последняя обеспечивает 27-тонному FE Electric запас хода в 200 километров.

Volvo FE Electric

Своей первый электрический грузовик — 16-тонный FL Electric — Volvo Trucks представила в апреле этого года. Машину укомплектовали 252-сильным электромотором (425 Нм крутящего момента), двухступенчатой трансмиссии и блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью от 100 до 300 киловатт-часов. На одной зарядке Volvo FL Electric способен проезжать до 300 километров.

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