Водитель и пассажир Tesla уснули за рулем на высокой скорости

Уже не раз громкие аварии демонстрировали, к каким последствиям приводит сон водителя за рулем Tesla или другого современного автомобиля, оснащенного ассистирующими системами. Однако, как показывают наблюдения, это не уменьшает уверенности многих владельцев в технологиях помощи. С каждым новым поколением систем граница между простым помощником и по-настоящему автономным управлением в сознании потребителей становится все более призрачной. Именно это размытое восприятие и формирует опасную самоуспокоенность.

Интернет-пользователи зафиксировали уже третий случай за последние две недели: водители Tesla засыпают за рулем на трассах. Один из роликов, выложенный на Reddit, показывает женщину в Model X, которая спит, а машина тем временем продолжает движение по шоссе.

Остается неясным, работала ли в той Model X система FSD или обычный автопилот. Современные версии FSD как раз предназначены для предотвращения таких ситуаций: они следят за внимательностью водителя и при отсутствии реакции могут остановить машину.

Ранее автопилот Tesla пытался сбросить машину с человеком с моста.