Водителя, перепутавшего переднюю и заднюю передачи, отдали под суд

Водителя, перепутавшего переднюю и заднюю передачи, отдали под судНо наказывать автовладельца будут за другой проступок
Правоохранителями сразу же было установлено, что документ имеет видимые признаки подделки. Сам документ изготовило неустановленное лицо, которому несостоявшийся автомобилист предоставил фотографию и копию паспорта.
Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение: жителя Владимирской области обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 327 УК РФ.
Согласно ч. 2 ст. 327 УК РФ, подделка документов в целях их использования наказывается ограничением свободы до трёх лет, либо принудительными работами до трёх лет, либо лишением свободы до трёх лет.
