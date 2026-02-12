Водителя, перепутавшего переднюю и заднюю передачи, отдали под суд

Но наказывать автовладельца будут за другой проступок

Перепутавшего заднюю и переднюю передачи водителя будут судить. Выезжая со стоянки во дворе дома автомобилист перепутал заднюю передачу с передней и врезался во впереди стоящий автомобиль, сообщает Прокуратура Владимирской области. При оформлении ДТП выяснилось, что виновник аварии никогда не обучался в автошколе, а водительское удостоверение приобрёл, заплатив 75 000 рублей.