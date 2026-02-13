Новости
Водителям рассказали, что происходит с Exeed LX после 100 тысяч км

«За рулем» назвал три слабых места кроссовера Exeed LX после 100 тысяч км пробега. Автоэксперт Сергей Зиновьев отметил, что у кроссовера могут возникнуть проблемы с впускной системой двигателя, с узлом сцеплений роботизированной коробки Getrag 7DCT300 и с электроникой в системе бесключевого доступа.
Арина Лысенко
«Официально такие машины продавали у нас с весны 2022 года — сразу в обновленной версии. Иными каналами проникли более ранние машины. В 1,5 млн рублей укладывается только переднеприводный вариант: сочетание мотора и вариатора идентично Tiggo 7 Pro», – сообщил эксперт.

По его словам, полноприводный автомобиль стоит на 500 тыс. рублей дороже. Под капотом у такой версии — турбомотор SQRF4J16 объёмом 1,6 литра (150 л.с.) с непосредственным впрыском, работающий в паре с роботом Getrag 7DCT300. Агрегат предпочитает бензин АИ-95 и до 100−150 тысяч км серьёзных хлопот не доставляет — разве что потребуется чистка впускной системы. А вот ресурс робота менее предсказуем: узел сцеплений с двумя «мокрыми» дисками с большой вероятностью потребует замены уже после 100 тысяч км.

Зиновьев также отметил, что главным источником проблем является многочисленная электроника. Чаще всего владельцы сталкиваются с отказом системы бесключевого доступа. При этом к механике и ходовой части претензий нет. Итоговый вердикт эксперта: полноприводная версия неоправданно дорогая.

