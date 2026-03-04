Водителям рассказали, что продлит жизнь автомобилю

«За зиму передняя часть автомобиля часто обрастает слоем из песка, реагентов и грязи, которая забивает соты радиаторов и ухудшает отвод тепла. Весной это может обернуться перегревом, постоянной работой вентиляторов и ускоренным износом системы охлаждения. <...> Рекомендую провести процедуру в профессиональных автосервисах», — рассказал эксперт.

По его словам, зимой тормоза страдают от реагентов, поэтому водителю стоит проверить направляющие суппортов и пыльники. Кроме того, в подвеске из-за мороза трескаются сайлентблоки и пыльники ШРУСов. Также после холода обязательна проверка углов установки колес, чтобы сберечь шины.

Родионов посоветовал водителям с наступлением весны поменять салонный фильтр, иначе компрессор будет перегружен, обработать испаритель и проверить хладагент. Эксперт отметил, что из-за частых холодных пусков в картере может скапливаться конденсат и попадать несгоревшее топливо, из-за чего смазка теряет свойства, а в двигателе растут отложения. Если пробег после зимы приближается к 7−8 тыс. км, масло лучше заменить. Свежая смазка защитит мотор в жару и снизит риск поломок.

Кроме того, зимой аккумулятор работает на износ: холод замедляет химию, а короткие поездки не дают ему зарядиться. К весне падает пусковой ток, мотор запускается хуже, поэтому автомобилистам следует проверить плотность электролита, измерить пусковой ток и почистить клеммы от реагентов. Это сохранит АКБ и защитит электронику от сбоев.

Ранее сообщалось, что в в России пройдут три волны подорожания ремонта автомобилей в 2026 году.