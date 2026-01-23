Военный УАЗ в состоянии «капсулы времени» выставили на продажу в России
Объявление о продаже УАЗа появилось на онлайн-площадке, специализирующейся на исторической технике, и в одном из популярных классифайдов.
«Продам УАЗ-31512. Состояние нового автомобиля. Пробег 8,840 км, родной. Покупался новым у дилера в Ульяновске. Капсула времени», – указал автор объявления.
На фотографиях в объявлении автомобиль цвета хаки выглядит новым: у него сохранилась краска на глушителе, защитное гальваническое покрытие на болтах и гайках, сиденья и пол в салоне не имеют следов износа.
Под капотом УАЗа – бензиновый двигатель 2.4 мощностью 76 л.с., трансмиссия – механическая четырехступенчатая, привод – подключаемый полный. Продавец уточнил, что на машине установлены так называемые «военные» мосты с бортовыми редукторами. Владелец оценил машину в 1,1 млн рублей. Рекомендованная розничная цена на новый УАЗ "Хантер" в России составляет 1,67 млн рублей. Внедорожник выпущен в 2000 году и имеет внешние отличительные особенности машин того времени.
Пластиковые дверные ручки с кнопками вместо поворотных металлических, сплошное лобовое стекло с установленными внизу стеклоочистителями, крепление наружных зеркал на дверях и в настоящее время характерны для внедорожников УАЗ «Хантер».
Ранее стало известно, что УАЗ может организовать сборку автомобилей в Пакистане.