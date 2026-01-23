Военный УАЗ в состоянии «капсулы времени» выставили на продажу в России

Объявление о продаже УАЗа появилось на онлайн-площадке, специализирующейся на исторической технике, и в одном из популярных классифайдов.

«Продам УАЗ-31512. Состояние нового автомобиля. Пробег 8,840 км, родной. Покупался новым у дилера в Ульяновске. Капсула времени», – указал автор объявления.

На фотографиях в объявлении автомобиль цвета хаки выглядит новым: у него сохранилась краска на глушителе, защитное гальваническое покрытие на болтах и гайках, сиденья и пол в салоне не имеют следов износа.