Опубликовано 23 января 2026, 16:04
1 мин.

Военный УАЗ в состоянии «капсулы времени» выставили на продажу в России

В Самаре выставлен на продажу 26-летний УАЗ в состоянии капсулы времени. Внедорожник с пробегом 8,8 тыс. км выглядит как новый – в заводской краске защитного цвета и с оригинальным тентовым верхом. Идеально сохранившийся УАЗ-31 512 владелец оценил в 1,1 млн рублей – намного дешевле нового «Хантера», который предлагается в России за 1,7 млн рублей.
© УАЗ
Объявление о продаже УАЗа появилось на онлайн-площадке, специализирующейся на исторической технике, и в одном из популярных классифайдов.

«Продам УАЗ-31512. Состояние нового автомобиля. Пробег 8,840 км, родной. Покупался новым у дилера в Ульяновске. Капсула времени», – указал автор объявления.

На фотографиях в объявлении автомобиль цвета хаки выглядит новым: у него сохранилась краска на глушителе, защитное гальваническое покрытие на болтах и гайках, сиденья и пол в салоне не имеют следов износа.

© Autobuy

Под капотом УАЗа – бензиновый двигатель 2.4 мощностью 76 л.с., трансмиссия – механическая четырехступенчатая, привод – подключаемый полный. Продавец уточнил, что на машине установлены так называемые «военные» мосты с бортовыми редукторами. Владелец оценил машину в 1,1 млн рублей. Рекомендованная розничная цена на новый УАЗ "Хантер" в России составляет 1,67 млн рублей. Внедорожник выпущен в 2000 году и имеет внешние отличительные особенности машин того времени.

© Autobuy

Пластиковые дверные ручки с кнопками вместо поворотных металлических, сплошное лобовое стекло с установленными внизу стеклоочистителями, крепление наружных зеркал на дверях и в настоящее время характерны для внедорожников УАЗ «Хантер».

Ранее стало известно, что УАЗ может организовать сборку автомобилей в Пакистане.

Источник:Motor
Автор:Редакция «Мотора»
