Посмотрите на уникальную гибридную «Волгу» в кузове универсал

От «Тойоты» гибриду достались боковые окна, крыша и дверь багажника, причем эти элементы весьма органично вписались в облик «Волги». Изменения затронули и салон, а коробка передач, как и мотор, тоже японские. По словам автора фотографий, этот автомобиль – дело рук жителя Томской области, так что гибридный универсал ГАЗ-31105 существует в единственном экземпляре.
Фото: instagram.com/tarasov.aleksander
Седан ГАЗ-31105 производился в период с 2003 по 2009 год. От дореформенной ГАЗ-3110 такая «Волга» отличалась доработанной подвеской и усовершенствованной трансмиссией. Внешне его можно узнать по каплевидным фарам, которые пришли на смену угловатым, другой радиаторной решётке, передним крыльям, бамперам и капоту.
В 2006 году появилась ГАЗ-31105-501, которая комплектовалась 137-сильным двигателем 2.4 концерна Daimler Chrysler. Такой седан набирал первую «сотню» за 11 секунд и мог разгоняться до 178 километров в час.
Несколькими днями ранее в Москве на продажу выставили 53-летнюю «Волгу» по цене трёх Lada Granta. Ценник 1 200 000 рублей объясняется тем, что универсал находится в идеальном состоянии – все детали кузова и интерьера сохранились с завода. В ПТС указан только один владелец.