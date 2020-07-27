Посмотрите на уникальную гибридную «Волгу» в кузове универсал

От «Тойоты» гибриду достались боковые окна, крыша и дверь багажника, причем эти элементы весьма органично вписались в облик «Волги». Изменения затронули и салон, а коробка передач, как и мотор, тоже японские. По словам автора фотографий, этот автомобиль – дело рук жителя Томской области, так что гибридный универсал ГАЗ-31105 существует в единственном экземпляре.