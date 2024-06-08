Покупатель списанной «Волги» за 8 млн рублей не стал забирать машину

Покупатель, победивший на первом аукционе, в обозначенный срок до 5 июня не явился за автомобилем, не подписал договор и не перевёл деньги. При этом красноярские журналисты обнаружили номера к001кк24 на одном из сайтов за десять миллионов рублей! Автор объявления подтвердил нестыковку и признал, что номера не выкупали, а просто планировали перепродать.