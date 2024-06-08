Покупатель списанной «Волги» за 8 млн рублей не стал забирать машину

Покупатель списанной «Волги» за 8 млн рублей не стал забирать машинуНашумевшие торги были признаны несостоявшимися по необычной причине
Покупатель, победивший на первом аукционе, в обозначенный срок до 5 июня не явился за автомобилем, не подписал договор и не перевёл деньги. При этом красноярские журналисты обнаружили номера к001кк24 на одном из сайтов за десять миллионов рублей! Автор объявления подтвердил нестыковку и признал, что номера не выкупали, а просто планировали перепродать.
Теперь приобрести «красивый» номер снова смогут все участники аукциона, начальная цена старой «Волги» останется без изменений: та же 61 тысяча рублей. Собственник седана — муниципальное предприятие «Земля», которое находится в стадии ликвидации. Серия к###кк24 в Красноярском крае выдавалась на общих основаниях, а вот к###рк24 выдана не полностью и закреплена за администрацией региона.
Открытые аукционы по продаже «красивых» и «блатных» номеров периодически проводят в нашей стране, но это скорее исключение, чем правило. Например, 2,5 года назад за регистрационные знаки а***мр97 удалось выручить 47 миллионов рублей. Однако механизм массовой продажи особых номеров до сих пор обсуждается.