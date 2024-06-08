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Опубликовано 08 июня 2024, 15:15
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Покупатель списанной «Волги» за 8 млн рублей не стал забирать машину

Нашумевшие торги были признаны несостоявшимися по необычной причине
Покупатель списанной «Волги» за 8 млн рублей не стал забирать машину. Администрация Дивногорска Красноярского края подтвердила изданию NGS24.RU, что служебный ГАЗ-3102 с «красивым» номером к001кк24 выставят на аукцион повторно. Напомним, в конце мая торги уже провели, и хотя начальная цена за «Волгу», выпущенную в 1998 году, составляла всего 61 тысячу рублей, в итоге ставки достигли отметки восемь миллионов рублей!
Покупатель списанной «Волги» за 8 млн рублей не стал забирать машину
© krsk.au.ru, torgi.gov.ru
Сергей Ильин

Покупатель, победивший на первом аукционе, в обозначенный срок до 5 июня не явился за автомобилем, не подписал договор и не перевёл деньги. При этом красноярские журналисты обнаружили номера к001кк24 на одном из сайтов за десять миллионов рублей! Автор объявления подтвердил нестыковку и признал, что номера не выкупали, а просто планировали перепродать.

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Теперь приобрести «красивый» номер снова смогут все участники аукциона, начальная цена старой «Волги» останется без изменений: та же 61 тысяча рублей. Собственник седана — муниципальное предприятие «Земля», которое находится в стадии ликвидации. Серия к###кк24 в Красноярском крае выдавалась на общих основаниях, а вот к###рк24 выдана не полностью и закреплена за администрацией региона.

Открытые аукционы по продаже «красивых» и «блатных» номеров периодически проводят в нашей стране, но это скорее исключение, чем правило. Например, 2,5 года назад за регистрационные знаки а***мр97 удалось выручить 47 миллионов рублей. Однако механизм массовой продажи особых номеров до сих пор обсуждается.

Источник:NGS24
Автор:Сергей Ильин
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#Second hand