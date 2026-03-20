Volga K50 построят на базе обновленного Geely Monjaro

«С точки зрения продукта Volga K50 остается очень интересным автомобилем. Ведь Monjaro совершенно не зря долгое время занимает высокие места в иерархии продаж. Если SUV отечественной сборки при прочих равных сможет предложить более низкую стоимость, его также может ждать коммерческий успех. Но сомнения пока вызывает стратегия развития Volga», — говорится в публикации.

Уже известно, что Volga будет развивать собственную дилерскую сеть, независимую от Geely. Это серьезный вызов: запуск с нуля требует крупных инвестиций, больших маркетинговых бюджетов и выстраивания сложной системы взаимодействия.

Прогнозировать объемы продаж K50 пока сложно. Успех будет зависеть от готовности Volga к масштабным инвестициям и стабильности производства. Но с точки зрения самого продукта у компании действительно есть «козырь». Осталось увидеть, как она его разыграет.

Ранее сообщалось, что первый кузов автомобиля Jeland сварен на бывшем российском заводе GM.