Подсчитано, сколько может стоить каско на новую «Волгу»

Все три новые «Волги» оснащены связкой бензинового мотора мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатого «робота» с двумя мокрыми сцеплениями. В список оснащения входят мультимедийная система с доступом к локальным сервисам и комплекс электронных ассистентов.

Согласно планам нижегородского завода, первые серийные экземпляры Volga сойдут с конвейера уже в 2024 году, а в следующем году запустят полный цикл производства. По предварительным оценкам, седан C40 будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей, кроссовер K30 — 2,5-3 миллиона в зависимости от комплектации, а флагманский SUV K40 — 3-3,5 миллиона рублей.