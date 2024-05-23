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Новости
Опубликовано 23 мая 2024, 13:58
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Подсчитано, сколько может стоить каско на новую «Волгу»

Ориентировочную цену полисов добровольного автострахования рассчитали на все на три модели Volga
Сколько будет стоить каско на три новые модели возрожденной Volga. На этот вопрос «Российской газете» ответили в «Росгосстрахе». По предварительным подсчетам страховых специалистов, которым озвучили лишь ориентировочные цены трех новинок российского автопрома, для большинства водителей годовой полис добровольного автострахования поначалу обойдется примерно в 70—85 тысяч рублей. В дальнейшем тарифы будут зависеть от уровня локализации производства и, следовательно, доступности и стоимости запчастей.
Подсчитано, сколько может стоить каско на новую «Волгу»
© Volga
Лиза Будрина

Под возрожденной маркой Volga в Нижнем Новгороде будут собирать несколько моделей — премьера трех из них состоялась на днях. Это седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Все три перечисленных автомобиля представляют собой перелицованные машины китайской Changan: в седане C40 опознали Changan Raeton Plus, а в кроссоверах K30 и K40 — Oshan X5 Plus и Uni-Z соответственно.

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Все три новые «Волги» оснащены связкой бензинового мотора мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатого «робота» с двумя мокрыми сцеплениями. В список оснащения входят мультимедийная система с доступом к локальным сервисам и комплекс электронных ассистентов.

Согласно планам нижегородского завода, первые серийные экземпляры Volga сойдут с конвейера уже в 2024 году, а в следующем году запустят полный цикл производства. По предварительным оценкам, седан C40 будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей, кроссовер K30 — 2,5-3 миллиона в зависимости от комплектации, а флагманский SUV K40 — 3-3,5 миллиона рублей.

В Росгосстрахе отметили, что сейчас по понятным причинам большинство новых договоров автострахования оформляют покупатели продукции АвтоВАЗа и различных китайских марок. В то же время есть в портфеле компании и договоры с владельцами старых «Волг». Таких насчитывается 12 человек, и они являются клиентами этой страховой компании уже более 20 лет.