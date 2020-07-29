В России продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ

На Auto.ru появилось объявление о продаже редкого ГАЗ-24-34 с двигателем V8. Особая версия модели существует в 244 экземплярах и в своё время была разработана для советских спецслужб, за что её прозвали «догонялкой КГБ». За 28-летнюю «Волгу» продавец хочет получить 2,3 миллиона рублей