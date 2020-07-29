В России продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ

Серый седан сохранился в хорошем состоянии, так как многие годы простоял в отапливаемом гараже — а его пробег составляет 57 тысяч километров. «Догонялка КГБ» оснащена 5,5-литровым мотором V8 мощностью 195 лошадиных сил, позаимствованным у ГАЗ-13 «Чайка». Пару двигателю составляет трёхступенчатая автоматическая коробка передач.
Для сборки таких «Волг» был оборудован специальных цех. Внешне автомобиль не отличался от гражданской версии. Как правило, его красили в неприметный цвет, чтобы он не выделялся в потоке.
Однако такие автомобили были быстрее, мощнее и совершеннее серийной версии. В числе технических отличий – усиленная подвеска, гидроусилитель руля с отдельным рабочим цилиндром и утолщённый стабилизатор поперечной устойчивости. Некоторые экземпляры были оснащены передними дисковыми тормозами от ГАЗ-3102.
Для служб разведки, КГБ и НКВД выпускали и другие модели, например, ГАЗ-М20Г «Победа» с 3,4-литровым двигателем, а позже – ГАЗ-24-24, укомплектованный V8 от «Чайки».