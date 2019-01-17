Лимузин «Волга-Кортеж» из 90-х оценили в 4 миллиона рублей

Как говорится в объявлении, лимузин создали в единственном экземпляре в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ). Машина оснащена атмосферным двигателем ЗМЗ-402 мощностью 100 лошадиных сил, четырехступенчатой механической коробкой передач и барабанными тормозами.
Автомобиль был отреставрирован в КБ Смирнова. Лимузину перекрасили кузов, полностью восстановили салон до оригинального состояния и установили флагштоки с праздничными лентами производства СССР.
В прошлом году на продажу выставлялся удлиненный седан «Иван Калита» 1999 года, который в период правления Юрия Лужкова принадлежал гаражу правительства Москвы. Машину оценивали в 8 миллионов рублей. На данный момент объявления с этим автомобилем на сайте уже нет.