Стала известна примерная стоимость новых автомобилей Volga

Кадаков считает, что стоимость седана Volga будет сопоставима с ценой Lada Aura. При этом в базовой версии новая «Волга» может стоить менее 2,5 миллиона рублей. В то же время модели возрожденного бренда технологичнее, а также безопаснее и мощнее.