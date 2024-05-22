Стала известна примерная стоимость новых автомобилей Volga

Опубликовано 22 мая 2024, 15:58
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Стала известна примерная стоимость новых автомобилей VolgaЭксперт отметил схожесть машин с китайскими моделями
Эксперт раскрыл стоимость возрожденной «Волги». Минимальная стоимость новых автомобилей возрожденного бренда Volga составит примерно 2,5 миллиона рублей. В эту стоимость автомобильный эксперт Максим Кадаков оценил седан C40. Специалист ожидает, что кроссовер K30 жители России смогут купить за 2,5—3 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Ну, а флагманская модель K40 будет продаваться за 3—3,5 миллиона рублей.
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Кадаков считает, что стоимость седана Volga будет сопоставима с ценой Lada Aura. При этом в базовой версии новая «Волга» может стоить менее 2,5 миллиона рублей. В то же время модели возрожденного бренда технологичнее, а также безопаснее и мощнее.
В отличие от премиальной Lada седаны Volga не будут ориентированы на закупки госструктурами. Покупателями машин компании станут физические лица, а также частные компании. Что касается сравнения с китайскими автомобилями, Кадаков заявил, что Volga C40 похож на Changan Raeton Plus. Кроссоверы K30 и К40 напоминают Oshan X5 Plus и Changan UNI-Z.
Накануне в России презентовали сразу три автомобиля возрожденного бренда «Волга». Производство машин до конца года собираются наладить в Нижнем Новгороде.