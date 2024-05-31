Появились подробности о рыночных перспективах новой «Волги»Возрожденная «Волга» сможет продавать по 20-30 тысяч машин, но при определенных условиях
Строго говоря, «отечественной» новую Volga назвать нельзя: это лишь еще один пример русско-китайского бейдж-инжиниринга. Volga C40 — это китайский Changan Raeton Plus, среднеразмерный K30 — Oshan X5 Plus (суббренд Чангана), а полноразмерный K40 — Changan UNI-Z.
В компании Expocar оценили потенциальный объем продаж Volga в 20-30 тысяч автомобилей в год, однако он будет зависеть от нескольких факторов, включая ценовую политику и маркетинговую стратегию. Основными покупателями, вероятно, станут частные лица, однако доля госзакупок и корпоративных продаж может достигать 30 процентов или даже больше.
В «Борисхофе» соглашаются, что объем продаж будет напрямую зависеть от цены и объемов производства. Стоимость повлияет на структуру продаж и долю частных, корпоративных сделок и госзакупок, что наглядно демонстрирует опыт «Москвича». Последний, напомним, пользовался невысоким спросом у частников, однако при резком снижении цен сумел нарастить продажи среди этой аудитории.
Свое мнение выразил и автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он считает, что у «Волги» есть особенный имидж «автомобиля для избранных», и это привлечет определенную аудиторию. «Думаю, в первое время упор будет сделан на корпоративных клиентов, не зря же дебютной моделью станет хэтчбек. А затем, с появлением кроссоверов, подтянутся и другие группы покупателей», — добавил он.