Появились подробности о рыночных перспективах новой «Волги»

Свое мнение выразил и автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он считает, что у «Волги» есть особенный имидж «автомобиля для избранных», и это привлечет определенную аудиторию. «Думаю, в первое время упор будет сделан на корпоративных клиентов, не зря же дебютной моделью станет хэтчбек. А затем, с появлением кроссоверов, подтянутся и другие группы покупателей», — добавил он.