Volkswagen подготовил три разновидности Teramont для бездорожья

Самый яркий вариант доработок получил название Adventure. Версией занимались калифорнийские специалисты Volkswagen: вседорожник оснастили регулируемой винтовой подвеской H&R, блоками светодиодных балок на крыше и переднем бампере, грязевыми шинами Yokohama, палаткой на крыше, багажником с интегрированным тентом. Кроме того, автомобилю добавили уникальную окраску и дрон с экшн-видеокамерой.
Версия Basecamp отличается увеличенным на 38 миллиметров клиренсом, багажником для велосипедов на крыше, серо-оранжевой окраской, высокопрофильными шинами размерности 265/70 R17, двумя светодиодными балками и защитой по периметру кузова.
Третий прототип, построенный с инженерами фирмы Thule, получил силовой багажник с матерчатой палаткой, тягово-сцепное устройство, черные акценты на кузове, «поднятые» пружины H&R, 20-дюймовые диски Vossen и противотуманные фонари Baja Design. Дизайнеры Thule позиционируют свой концепт как вседорожник на все случаи жизни.
Все прототипы «Атласа» покажут во вторник, 5 ноября, на стенде Volkswagen выставки SEMA в Лас-Вегасе. Специальное мероприятие для автопроизводителей продлится до 8 ноября.