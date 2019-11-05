Volkswagen подготовил три разновидности Teramont для бездорожья

Самый яркий вариант доработок получил название Adventure. Версией занимались калифорнийские специалисты Volkswagen: вседорожник оснастили регулируемой винтовой подвеской H&R, блоками светодиодных балок на крыше и переднем бампере, грязевыми шинами Yokohama, палаткой на крыше, багажником с интегрированным тентом. Кроме того, автомобилю добавили уникальную окраску и дрон с экшн-видеокамерой.