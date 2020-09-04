Volkswagen подготовил для Caddy походную версию с палаткой

Volkswagen Caddy California будет доступен в нескольких вариантах: длиной 4 501 и 4 853 миллиметра, с дизельными моторами мощностью 75 либо 122 лошадиные силы, передним либо полным приводом. Вне зависимости от модификации, автодом укомплектован двухместной кроватью размером 1980x1070 с комфортным матрасом, которая расположена над багажным отделением непосредственно под панорамной крышей.
Кухня состоит из нескольких выдвижных элементов: в верхней части расположена газовая плитка с ветрозащитным экраном, а под ней – ниша для хранения столовых приборов. К корме Caddy California особым образом крепится тент модульной системы палаток. Там можно разместиться впятером.
В список оборудования автодома входят цифровая приборная панель, мультимедийная система с экраном диагональю 10 дюймов, а также 19 систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль Travel Assist. Короткобазная версия Caddy California поступит в продажу в Европе до конца 2020 года, а в 2021 году на рынок выйдет длиннобазный вариант.
Volkswagen Caddy сменил поколение в феврале 2020 года, и это обновление стало для модели самым масштабным за последние 16 лет. Caddy перебрался на платформу MQB, получил новый дизайн экстерьера и интерьера, увеличился в габаритах, а коэффициент аэродинамического сопротивления сократился с 0,33 до 0,30.