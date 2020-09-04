Volkswagen подготовил для Caddy походную версию с палаткой

Кухня состоит из нескольких выдвижных элементов: в верхней части расположена газовая плитка с ветрозащитным экраном, а под ней – ниша для хранения столовых приборов. К корме Caddy California особым образом крепится тент модульной системы палаток. Там можно разместиться впятером.

В список оборудования автодома входят цифровая приборная панель, мультимедийная система с экраном диагональю 10 дюймов, а также 19 систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль Travel Assist. Короткобазная версия Caddy California поступит в продажу в Европе до конца 2020 года, а в 2021 году на рынок выйдет длиннобазный вариант.