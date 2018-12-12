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14:35

Volkswagen больше 10 лет незаконно продавал предсерийные автомобили

Компания отправляла дилерам машины, которые по правилам должна была утилизировать

На протяжении нескольких лет Volkswagen продавал автомобили, не допущенные на дороги общего пользования. Речь идет о предсерийных прототипах, которые компания официально должна была утилизировать, но вместо этого незаконно передала дилерам в Европе и Северной Америке.

По данным Der Spiegel, с 2006 по 2018 году Volkswagen продал 6700 «некондиционных» автомобилей, а Handelsblatt , ссылаясь на внутренние документы компании, утверждает, что реальное количество машин с «неопределённым статусом» порядка 17 тысяч. При этом Volkswagen мог бы легализировать хотя бы часть таких автомобилей, если бы вовремя задокументировал и сертифицировал их отличия от серийных. Сейчас же производитель вынужден объявить отзыв, что нанесет очередной ущерб репутации бренда, уверены источники в автоиндустрии.

Власти Германии уже посчитали действия Volkswagen незаконными и совместно с министерством транспорта рассматривают вопрос о наложении штрафа. Эксперты по правовым вопросам рекомендуют готовиться к новой волне исков, так как купленные автомобили фактически не соответствовали заявленным производителем критериям. При этом для одних различия заключались в программном обеспечении, для других — в конструктивных особенностях, связанных в том числе с безопасностью.

Немецкие СМИ считают, что о продаже предсерийных машин было известно и нынешнему главе Volkswagen Герберту Диссу.

Действия Volkswagen вызвали недовольство не только среди местных автокомпаний вроде Opel и Mercedes-Benz, которые посчитали их «гигантской ошибкой», но и дилеров марки. Им придется выплачивать компенсации клиентам из собственного кармана.

Новый скандал может иметь негативные последствия для Volkswagen, который пытается восстановиться и вернуть доверие клиентов после дизельгейта. Тогда из-за манипуляций с данными о вредных выбросах компании пришлось отозвать 11 миллионов автомобилей и выплатить миллионные штрафы, а руководство марки получило реальные тюремные сроки.

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