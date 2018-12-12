Volkswagen больше 10 лет незаконно продавал предсерийные автомобили

По данным Der Spiegel, с 2006 по 2018 году Volkswagen продал 6700 «некондиционных» автомобилей, а Handelsblatt , ссылаясь на внутренние документы компании, утверждает, что реальное количество машин с «неопределённым статусом» порядка 17 тысяч. При этом Volkswagen мог бы легализировать хотя бы часть таких автомобилей, если бы вовремя задокументировал и сертифицировал их отличия от серийных. Сейчас же производитель вынужден объявить отзыв, что нанесет очередной ущерб репутации бренда, уверены источники в автоиндустрии.

Власти Германии уже посчитали действия Volkswagen незаконными и совместно с министерством транспорта рассматривают вопрос о наложении штрафа. Эксперты по правовым вопросам рекомендуют готовиться к новой волне исков, так как купленные автомобили фактически не соответствовали заявленным производителем критериям. При этом для одних различия заключались в программном обеспечении, для других — в конструктивных особенностях, связанных в том числе с безопасностью.