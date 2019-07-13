Volkswagen потратит на беспилотники 2,6 миллиарда долларов

По данным Dow Jones, фирма Argo AI оценивается в семь миллиардов долларов. Помимо разработки ПО для беспилотных автомобилей она поставляет системы для коммерческого использования. Выбор этого стартапа объясняется в том числе планами Volkswagen и Ford о строительстве совместного предприятия по выпуску электромобилей с автопилотом.