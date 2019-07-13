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10:00

Volkswagen потратит на беспилотники 2,6 миллиарда долларов

Инвестиции будут направлены на разработку программного обеспечения для автономных машин

Volkswagen Sedric
Концерн Volkswagen объявила о намерении инвестировать крупную сумму в стартап Argo AI, которая занимается созданием технологии беспилотного вождения. Между тем, молодая компания уже сотрудничает с Ford.
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По данным Dow Jones, фирма Argo AI оценивается в семь миллиардов долларов. Помимо разработки ПО для беспилотных автомобилей она поставляет системы для коммерческого использования. Выбор этого стартапа объясняется в том числе планами Volkswagen и Ford о строительстве совместного предприятия по выпуску электромобилей с автопилотом.

В разговоре с CNBC.com аналитик из AutoTrends Consulting Джо Филиппе назвал сотрудничество автоконцернов с Argo AI большим плюсом. Таким образом компании обезопасят себя от проблем с интеграцией сторонних программ в свои автомобили, изначально создавая модели с учетом технологий Argo AI.

Источник: CNBC.com
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