Volkswagen потратит на беспилотники 2,6 миллиарда долларов

По данным Dow Jones, фирма Argo AI оценивается в семь миллиардов долларов. Помимо разработки ПО для беспилотных автомобилей она поставляет системы для коммерческого использования. Выбор этого стартапа объясняется в том числе планами Volkswagen и Ford о строительстве совместного предприятия по выпуску электромобилей с автопилотом.
В разговоре с CNBC.com аналитик из AutoTrends Consulting Джо Филиппе назвал сотрудничество автоконцернов с Argo AI большим плюсом. Таким образом компании обезопасят себя от проблем с интеграцией сторонних программ в свои автомобили, изначально создавая модели с учетом технологий Argo AI.