Volkswagen полностью рассекретил электрический хэтчбек ID.3

ID.3 получил электромотор, установленный на задней оси, и комплект батарей под днищем, интегрированных в силовую структуру кузова. Тройка в названии электромобиля указывает на третий размерный класс по европейской классификации, тот же, к которому относится и Volkswagen Golf.

Длина ID.3 составляет 4260 миллиметров, ширина – 1810 миллиметров, а высота – 1550 миллиметров. Колесная база равна 2 770 миллиметрам – значительно больше, чем у Golf, и это заметно по простору в салоне, а объем багажника у обоих автомобилей одинаковый – 380 литров под полкой.