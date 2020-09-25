Первую партию электрокаров Volkswagen ID.4 раскупили за сутки

Цены на спецсерию Volkswagen ID.4 1st Edition на североамериканском рынке начинаются от 43 995 долларов (3,4 миллиона рублей), а поставки уже заказанных электромобилей клиентам запланированы на начало 2021 года. Для того, чтобы оставить предзаказ, нужно было внести депозит в размере 100 долларов (7,7 тысячи рублей), а позже, когда электрокар встанет на конвейер, оплатить ещё 400 долларов (30,9 тысячи рублей).

Модель доступна в двух модификациях – с одним мотором и двухмоторной установкой, задним и полным приводом соответственно. Моноприводный ID.4 может комплектоваться электромоторами мощностью 148, 175 и 204 лошадиные силы на выбор.