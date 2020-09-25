Первую партию электрокаров Volkswagen ID.4 раскупили за сутки

Цены на спецсерию Volkswagen ID.4 1st Edition на североамериканском рынке начинаются от 43 995 долларов (3,4 миллиона рублей), а поставки уже заказанных электромобилей клиентам запланированы на начало 2021 года. Для того, чтобы оставить предзаказ, нужно было внести депозит в размере 100 долларов (7,7 тысячи рублей), а позже, когда электрокар встанет на конвейер, оплатить ещё 400 долларов (30,9 тысячи рублей).
Модель доступна в двух модификациях – с одним мотором и двухмоторной установкой, задним и полным приводом соответственно. Моноприводный ID.4 может комплектоваться электромоторами мощностью 148, 175 и 204 лошадиные силы на выбор.
Фото: Volkswagen
Базовые электрокары оснащены батареей ёмкостью 55 киловатт-часов, которая обеспечивает запас хода в 360 километров. Топовый 204-сильный электромотор питает батарея на 77 киловатт-часов, она же положена и ID.4 с двухмоторной установкой (306 сил).
Сначала производство ID.4 будет осуществляться только на заводе в немецком Цвиккау, а позже, в 2022 году, на рынке США появится локализованная версия – её будут собирать на предприятии в Чаттануге.