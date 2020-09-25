13:21

Первую партию электрокаров Volkswagen ID.4 раскупили за сутки

Желающих приобрести новинку в США было так много, что они обрушили сайт компании

Volkswagen ID.4 1st Edition © Volkswagen
Лиза Будрина
Первую партию электромобилей Volkswagen ID.4 1st Edition, выпущенную ограниченным тиражом, раскупили в США сразу после премьеры. Сайт компании не справился с наплывом посетителей и некоторое время было невозможно оформить заказ на модель. Когда специалисты восстановили доступ, оказалось, что ID.4 в «приветственном» исполнении 1st Edition полностью распроданы — с момента премьеры модели не прошло и суток, сообщает Insideevs.com.

Цены на спецсерию Volkswagen ID.4 1st Edition на североамериканском рынке начинаются от 43 995 долларов (3,4 миллиона рублей), а поставки уже заказанных электромобилей клиентам запланированы на начало 2021 года. Для того, чтобы оставить предзаказ, нужно было внести депозит в размере 100 долларов (7,7 тысячи рублей), а позже, когда электрокар встанет на конвейер, оплатить ещё 400 долларов (30,9 тысячи рублей).

Модель доступна в двух модификациях с одним мотором и двухмоторной установкой, задним и полным приводом соответственно. Моноприводный ID.4 может комплектоваться электромоторами мощностью 148, 175 и 204 лошадиные силы на выбор.

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Volkswagen ID.4 1st Edition

Фото: Volkswagen

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Базовые электрокары оснащены батареей ёмкостью 55 киловатт-часов, которая обеспечивает запас хода в 360 километров. Топовый 204-сильный электромотор питает батарея на 77 киловатт-часов, она же положена и ID.4 с двухмоторной установкой (306 сил).

Сначала производство ID.4 будет осуществляться только на заводе в немецком Цвиккау, а позже, в 2022 году, на рынке США появится локализованная версия её будут собирать на предприятии в Чаттануге.

Источник: Insideevs.com