Volkswagen ID.4 появился в России в нескольких версиях: цены

Volkswagen ID.4 дебютировал в 2020 году в статусе глобальной модели. Внешне он похож на другие электрокары линейки ID, и, как и они все, построен на модульной платформе MEB. Уже в базовой комплектации электрокар оснащен полностью светодиодной оптикой, а за доплату доступны матричные фары IQ.Light с системой автоматического переключения дальнего света. В России предложены ID.4 как начального уровня, так и в максимальной комплектации.

170-сильная версия заднеприводная, с батареей на 55 киловатт-часов и запасом хода в 360 километров. Модификации с установкой на 204 силы положена батарея емкостью 77 киловатт-часов, одного заряда которой хватает на 520 километров. Более дорогой полноприводный вариант укомплектован двумя электромоторами, суммарно развивающими 313 лошадиных сил.