520 километров на одной зарядке: представлен Volkswagen ID.4

Кроссовер, так же, как и «младшая» модель, базируется на модульной платформе MEB и достигает в длину 4584 миллиметров, в ширину – 1852 миллиметров, а в высоту – 1612 миллиметров. Колёсная база новинки равна 2766 миллиметрам, а вместимость багажника варьируется от 543 до 1575 литров (со сложенными задними сиденьями). Размерность колёсных дисков – от 19 до 21 дюймов.

Полностью светодиодная оптика с трёхмерным рисунком задних фонарей предлагается уже в начальной комплектации ID.4. За доплату доступны матричные фары IQ.Light с системой автоматического переключения дальнего света.