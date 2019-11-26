Volkswagen представил кроссовер, который в два раза дешевле Tiguan

В Поднебесной продажи Jetta VS7 уже стартовали, а первые клиентские машины появятся в январе 2020 года. Спрос на модели Jetta уже превысил ожидания Volkswagen: за сентябрь кроссовер VS5 и седан VA3 нашли более 11 тысяч покупателей, на 30 процентов больше, чем было запланировано.

Пока Volkswagen не заявлял о планах по расширению модельного ряда Jetta и не намерен продавать автомобили суббренда за пределами китайского рынка.