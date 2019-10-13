Volkswagen рассмотрит варианты продажи Lamborghini

Группа Volkswagen нуждается в деньгах: концерну требуются многомиллиардные инвестиции в глобальную программу электрификации модельного ряда, около 30 миллиардов евро группа потеряла в виде штрафов, компенсаций и иных расходов из-за «дизельгейта». Вдобавок, инвесторы требуют увеличить рыночную стоимость концерна Volkswagen более чем вдвое к 2030 году.
В «портфеле» немецкого автогиганта 12 брендов: легковые — Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, грузовые — Scania и MAN, а также мотоциклетная марка Ducati.
Громоздкая структура будет реструктуризирована: от некоторых непрофильных активов концерну придётся избавиться, и расставание с Lamborghini выглядит наиболее выгодным вариантом на фоне недавних успехов итальянской марки.
После дебюта кроссовера Urus общая стоимость Lamborghini увеличилась до 11 миллиардов долларов, а рентабельность производства высока, как никогда. Аналитики Bloomberg считают, что сейчас благоприятный момент для выделения итальянской марки в независимую компанию и размещения акций на бирже.
Окончательное решение по Lamborghini ещё не принято: боссы Volkswagen анализируют различные варианты, среди которых продажа бренда и выход компании на IPO. Утверждается, что подготовка к отделению итальянской компании уже ведётся, а публичное заявление будет сделано в 2020 году.