Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
22:59

Volkswagen рассмотрит варианты продажи Lamborghini

Расставание с итальянским брендом может стать частью программы реструктуризации концерна VAG

© Lamborghini
Volkswagen Group планирует расстаться с компанией Lamborghini, утверждает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Инвесторы призывают немецкий концерн освободиться от непрофильных активов, сосредоточиться на основных брендах — Volkswagen, Audi и Porsche и увеличить рыночную стоимость группы с 89 миллиардов долларов до 220 миллиардов долларов.

Группа Volkswagen нуждается в деньгах: концерну требуются многомиллиардные инвестиции в глобальную программу электрификации модельного ряда, около 30 миллиардов евро группа потеряла в виде штрафов, компенсаций и иных расходов из-за «дизельгейта». Вдобавок, инвесторы требуют увеличить рыночную стоимость концерна Volkswagen более чем вдвое к 2030 году.

В «портфеле» немецкого автогиганта 12 брендов: легковые — Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, грузовые — Scania и MAN, а также мотоциклетная марка Ducati.

Громоздкая структура будет реструктуризирована: от некоторых непрофильных активов концерну придётся избавиться, и расставание с Lamborghini выглядит наиболее выгодным вариантом на фоне недавних успехов итальянской марки.

После дебюта кроссовера Urus общая стоимость Lamborghini увеличилась до 11 миллиардов долларов, а рентабельность производства высока, как никогда. Аналитики Bloomberg считают, что сейчас благоприятный момент для выделения итальянской марки в независимую компанию и размещения акций на бирже.

Окончательное решение по Lamborghini ещё не принято: боссы Volkswagen анализируют различные варианты, среди которых продажа бренда и выход компании на IPO. Утверждается, что подготовка к отделению итальянской компании уже ведётся, а публичное заявление будет сделано в 2020 году.

Источник: Bloomberg