Volkswagen рассмотрит варианты продажи Lamborghini

Громоздкая структура будет реструктуризирована: от некоторых непрофильных активов концерну придётся избавиться, и расставание с Lamborghini выглядит наиболее выгодным вариантом на фоне недавних успехов итальянской марки.

После дебюта кроссовера Urus общая стоимость Lamborghini увеличилась до 11 миллиардов долларов, а рентабельность производства высока, как никогда. Аналитики Bloomberg считают, что сейчас благоприятный момент для выделения итальянской марки в независимую компанию и размещения акций на бирже.