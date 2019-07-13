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18:00

Volkswagen получил колпачки, как на Rolls-Royce и Bentley

По иронии судьбы, к седану Phaeton они не подходят

Самовыравнивающиеся центральные вставки колёсных дисков впервые появились на Rolls-Royce, затем на Bentley, а теперь наконец снизошли и до «народной» марки Volkswagen.
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Самовыравнивающиеся центральные вставки в колёсные диски традиционно считаются деталью из мира самых роскошных и дорогих автомобилей, ведь неспроста же они появились на таких марках, как Rolls-Royce и Bentley! В то время как остальные довольствовались дешёвыми пластиковыми колпачками, британцы щеголяли солидными металлическими вставками с подшипником внутри. Как понятно из названия, эмблема марки в таких вставках всегда находится в одном и том же положении, независимо от того, едете ли вы или стоите.

Теперь столь престижный аксессуар появился и в каталоге VW, правда, с представительским седаном Phaeton он не совместим, равно как и с кроссовером Touareg вставки подходят только к дискам с колпачками ступиц под каталожным номером 5G0601171XQI. Набор из четырёх самовыравнивающихся центральных вставок обойдётся, разумеется, недёшево: в Европе у дилеров Volkswagen он продаётся за 174 евро, что по нынешнему курсу составляет чуть более 12 тысяч рублей.

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