Volkswagen получил колпачки, как на Rolls-Royce и Bentley

Самовыравнивающиеся центральные вставки в колёсные диски традиционно считаются деталью из мира самых роскошных и дорогих автомобилей, ведь неспроста же они появились на таких марках, как Rolls-Royce и Bentley! В то время как остальные довольствовались дешёвыми пластиковыми колпачками, британцы щеголяли солидными металлическими вставками с подшипником внутри. Как понятно из названия, эмблема марки в таких вставках всегда находится в одном и том же положении, независимо от того, едете ли вы или стоите.