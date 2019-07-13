Volkswagen получил колпачки, как на Rolls-Royce и Bentley

Самовыравнивающиеся центральные вставки в колёсные диски традиционно считаются деталью из мира самых роскошных и дорогих автомобилей, ведь неспроста же они появились на таких марках, как Rolls-Royce и Bentley! В то время как остальные довольствовались дешёвыми пластиковыми колпачками, британцы щеголяли солидными металлическими вставками с подшипником внутри. Как понятно из названия, эмблема марки в таких вставках всегда находится в одном и том же положении, независимо от того, едете ли вы или стоите.
Теперь столь престижный аксессуар появился и в каталоге VW, правда, с представительским седаном Phaeton он не совместим, равно как и с кроссовером Touareg — вставки подходят только к дискам с колпачками ступиц под каталожным номером 5G0601171XQI. Набор из четырёх самовыравнивающихся центральных вставок обойдётся, разумеется, недёшево: в Европе у дилеров Volkswagen он продаётся за 174 евро, что по нынешнему курсу составляет чуть более 12 тысяч рублей.