Volkswagen максимально продлит жизнь кроссоверу Tiguan

Председатель производственного совета Даниэла Кавалло в ходе первого в 2026 году собрания трудового коллектива в Вольфсбурге раскрыла детали стратегии: автомобиль будет обновлен в 2028-м и 2031-м годах. По сути, нынешнее поколение Tiguan продержится на конвейере как минимум до 2035 года, что совпадает с планами концерна по сохранению двигателей внутреннего сгорания на европейском рынке до середины следующего десятилетия.

Первая модернизация 2028 года, скорее всего, затронет электронику и интерьер: можно ждать возврата к физическим кнопкам, более совершенного софта и минимальных правок экстерьера вроде новой графики оптики и бамперов. Второе обновление 2031 года, которое случится через восемь лет после дебюта нынешнего поколения Tiguan, должно быть более значительным: вероятно, оно приведет дизайн в соответствие с новой стилистикой бренда. Силовые агрегаты потребуется привести в соответствие ужесточающимся экологическим нормам.

