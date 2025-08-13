Volkswagen могут объявить банкротом в России по иску кредитора

Долговые обязательства Volkswagen перед ГАЗом возникли после решения суда Нижегородской области в 2024 году, когда концерн стал обязан выплатить 16,9 миллиарда рублей в качестве компенсации за расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде и связанные с этим убытки.

Сейчас задолженность Volkswagen перед «Камеей», согласно официальным данным, включает 16,9 миллиарда рублей ущерба и упущенной выгоды, 40,05 тысячи евро и 119 тысяч рублей судебных издержек. Попытки Volkswagen оспорить саму уступку долга «Камее» в суде успеха не имели.