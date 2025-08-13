Volkswagen могут объявить банкротом в России по иску кредитора

Volkswagen могут объявить банкротом в России по иску кредитораНи одна из сторон пока не дала комментарии по данному вопросу
Долговые обязательства Volkswagen перед ГАЗом возникли после решения суда Нижегородской области в 2024 году, когда концерн стал обязан выплатить 16,9 миллиарда рублей в качестве компенсации за расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде и связанные с этим убытки.
Сейчас задолженность Volkswagen перед «Камеей», согласно официальным данным, включает 16,9 миллиарда рублей ущерба и упущенной выгоды, 40,05 тысячи евро и 119 тысяч рублей судебных издержек. Попытки Volkswagen оспорить саму уступку долга «Камее» в суде успеха не имели.
Юристы, опрошенные в качестве экспертов, считают шансы на возбуждение дела о банкротстве Volkswagen невысокими, так как у концерна больше нет имущества или представительства в России. Однако они не исключают, что «Камея» может попытаться обратить взыскание на активы российского дилера Porsche (ООО «Порше Центр Москва»), который, как подтверждает отчётность за 2024 год, входит в группу Volkswagen AG.