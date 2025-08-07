Volkswagen прекращает выпуск Touareg

Роль флагманского SUV в линейке Volkswagen перейдет к модели Tayron. Такое решение продиктовано общей стратегией концерна, которая теперь делает ставку на более массовые автомобили.

История Touareg началась с амбициозной задачи вывести Volkswagen в премиальный сегмент. Интересно, что создавался кроссовер в тесном сотрудничестве с Porsche – он разделяет платформу с моделью Cayenne. За время производства Touareg сменил три поколения, и последняя, третья генерация, представленная на рынке, получила обновление в 2023 году.

На российском рынке Touareg пользовался большой популярностью. Стоит напомнить, что до весны 2017 года модель собирали в Калуге крупноузловым методом. Позже Volkswagen перешел на импорт кроссовера из Европы. Официальные продажи в России продолжались вплоть до 2022 года, когда компания заморозила поставки. Сейчас автомобили этой модели попадают на российский рынок только через параллельный импорт.