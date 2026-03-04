Volkswagen начал выпуск моторов с устаревшей технологией, которую немцы сами же критиковали

В Li Auto, пионере гибридных технологий в КНР, восприняли начало выпуска этих моторов как возможность напомнить о старой полемике. Директор по социальным коммуникациям китайской компании язвительно поздравил Volkswagen с «успешным запуском в массовое производство технологии, которая является «устаревшей, очень неэкологичной и имеющей мало перспектив для развития».

Этот выпад — отголосок противостояния, случившегося в 2020 году. Тогда глава Volkswagen China Штефан Велленштайн назвал гибридные технологии с бензиновым генератором крайне неэкологичными, а глава R&D Фолькмар Видманн объявил их устаревшими и бесперспективными.

В ответ Li Auto приглашала журналистов сравнить реальный расход топлива и впечатления от вождения своего Li One с гибридами Audi и Porsche (также входящими в концерн VW), указывая, что прямого конкурента у немцев просто нет.

К концу 2021 года основатель Li Auto Ли Сян с гордостью сообщил, что продажи одной его модели превысили суммарные продажи пяти моделей внедорожников Volkswagen в Китае.

Руководитель отдела продаж и маркетинга Volkswagen предпочел не вступать в полемику, дипломатично поблагодарил «всех китайских автомобильных профессионалов за их усилия» и выразил надежду на совместный вклад в прогресс отрасли.

