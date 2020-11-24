13:38

Российский Volkswagen Passat лишился двухлитрового мотора

Теперь для покупки доступен только вариант со 150-сильным двигателем 1.4 TSI

Volkswagen Passat © Volkswagen
Лиза Будрина
С российского сайта Volkswagen исчезла двухлитровая модификация обновленного Passat: теперь седан можно купить только с двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Цены на модель варьируются от 1,9 до 2,5 миллиона рублей.

Обновленный Volkswagen Passat появился в России в феврале 2020 года и был доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: базовым 1.4 (150 сил) и двухлитровым, выдающим 190 лошадиных сил. Младший агрегат сочетался с «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG, старший — только с роботизированной трансмиссией.

Уже в базе «Пассата» оснащается LED-фарами и фонарями, медиасистемой Composition с 6,5-дюймовым дисплеем, кондиционером, круиз-контролем с ограничителем скорости, сиденьями с тканевой обивкой, стальными колесами размером 16 дюймов с декоративными колпаками. Комплектация Business включает легкосплавные колеса, трехзонный климат-контроль, экран медиасистемы на восемь дюймов, датчик дождя и парковки, камеру заднего вида, виртуальный щиток приборов.

С начала 2020 года дилеры Volkswage продали в России 743 экземпляра Passat. Это одна из наименее популярных моделей бренда: хуже продавался только Arteon (91 экземпляр), который продержался в стране около пяти месяцев, после чего покинул рынок.

Источник: Volkswagen