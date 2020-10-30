Одна из моделей Volkswagen покинула российский рынок

Во многом на такой исход повлияли немецкая сборка, наличие лишь двух комплектаций — и тех фиксированных, — и высокая цена. Доступные в России версии Arteon R-Line и R-Line Premium продавали за 2 639 000 и 2 999 000 рублей соответственно, причем двигатель для них предлагался один — турбомотор 2.0 TSI мощностью 190 сил в паре с семиступенчатым «роботом» DSG. Сертифицированный Артеон с 280-сильной «четверкой» до нас так и не добрался.

Начальный Volkswagen Arteon оснащался светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью на 10,25 дюйма, мультимедийной системой с дисплеем диагональю 8 либо 9,2 дюйма. У машин с приставкой Premium имелась динамическая подсветка поворотов, адаптивная подвеска DCC с электронноуправляемыми амортизаторами и камера заднего вида