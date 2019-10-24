Volkswagen первым внедрит новый тип подушек безопасности

Центральная подушка безопасности Volkswagen ID.3 монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает при обнаружении бокового удара — так же, как у Hyundai. На видео производитель объясняет, что установка нового эйрбега возможна благодаря особенностям электрической платформы MEB, хотя корейская марка ни о каких ограничения не говорит.