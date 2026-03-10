Volkswagen показал новый кроссовер с креслами-кроватью

В салоне ID. Unyx 08 применена эргономичная архитектура, ориентированная на водителя. Комбинация приборов включает 10,25-дюймовый ЖК-экран и два объединённых дисплея диагональю 14,96 дюйма с разрешением 2,4K, обеспечивающих доступ к навигации, телеметрии и ассистирующим системам. Двухспицевое рулевое колесо оснащено традиционными физическими элементами управления.

Все кресла в ID. Unyx 08 отделаны кожей Nappa. Водительское — с подогревом, вентиляцией и массажем. Переднее пассажирское имеет 14-позиционную электрорегулировку, электропривод подставки для ног и может откидываться на 120°, превращая салон в «большую кровать». Задним пассажирам доступны электрическая регулировка спинки (на 10°) и складные столики.

В салоне установлена панорамная крыша площадью 1,74 м². Она оснащена интеллектуальной системой затемнения с 10 уровнями регулировки, позволяющей переключаться между прозрачным и матовым состояниями.

ID.Unyx 08 предложат в двух версиях: заднеприводной с одним мотором (230 кВт / 308 л.с.) и полноприводной с двумя двигателями. В топ-версии передний агрегат выдаёт 140 кВт (188 л.с.), задний — 230 кВт (308 л.с.).

