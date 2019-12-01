Volkswagen представил «заряженный» Polo нового поколения

Внешне спортивную версию выдают бампера с чёрными вставками, радиаторная решётка и диодная передняя оптика с красной пронизывающей полоской, рисунок пятиспицевых 17-дюймовых колёсных дисков, контрастные зеркала, а также крохотный спойлер на крышке багажника. Красные тормозные суппорта, 18-дюймовые колёса со сложным рисунком от прошлогоднего концепта серийному седану не достались.

Cалон щедро украшен красными вставками: декоративные элементы присутствуют на руле, центральном тоннеле, дверных картах и порогах. Принципиальные отличия исполнения GTS — спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой и виртуальная панель приборов.