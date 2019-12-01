Volkswagen представил «заряженный» Polo нового поколения

Конструктивно «заряженный» Polo мало чем отличается от обычных седанов: в основе платформа MQB A0, привод — на переднюю ось. Зато под капотом вместо стандартных «турботроек» 1.0 или атмосферного двигателя 1,6 литра установлен наддувный 150-сильный (крутящий момент 250 Нм) мотор 1.4 TSI. Для бразильского рынка двигатель адаптировали к потреблению этанола.
Фото: Volkswagen Virtus GTS
Внешне спортивную версию выдают бампера с чёрными вставками, радиаторная решётка и диодная передняя оптика с красной пронизывающей полоской, рисунок пятиспицевых 17-дюймовых колёсных дисков, контрастные зеркала, а также крохотный спойлер на крышке багажника. Красные тормозные суппорта, 18-дюймовые колёса со сложным рисунком от прошлогоднего концепта серийному седану не достались.
Cалон щедро украшен красными вставками: декоративные элементы присутствуют на руле, центральном тоннеле, дверных картах и порогах. Принципиальные отличия исполнения GTS — спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой и виртуальная панель приборов.
В Бразилии продажи Volkswagen Virtus GTS в трёхобъёмном кузове начнутся в первом квартале 2020 года. Местные СМИ считают, что цены на спортверсию будут начинаться со 100 тысяч реалов (около 1,52 миллиона рубелй по текущему курсу). Для сравнения базовый седан стоит 65,5 тысяч реалов (около 993 тысяч рублей).
В России седан Volkswagen Polo шестого поколения, аналогичный бразильскому Virtus, появится в 2020 году. Вполне вероятно, что со временем у нас начнут продавать и спортивную версию трёхобъёмника, ведь сейчас у нас пользуется спросом «подогретая» 125-сильная модификация Polo GT с двигателем 1.4 TSI.