Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:59

Volkswagen представил «заряженный» Polo нового поколения

Версия GTS дебютировала в Бразилии и может добраться до России

© Volkswagen
Сергей Ильин
Южноамериканский филиал Volkswagen показал серийную версию спортивного седана Virtus (продаётся в России под именем Polo). Новинка отличилась спортивным обвесом в стилистике европейского Polo GTI, оригинальными 17-дюймовыми дисками, битопливным 150-сильным двигателем, богатым оснащением и декором в салоне.

Конструктивно «заряженный» Polo мало чем отличается от обычных седанов: в основе платформа MQB A0, привод — на переднюю ось. Зато под капотом вместо стандартных «турботроек» 1.0 или атмосферного двигателя 1,6 литра установлен наддувный 150-сильный (крутящий момент 250 Нм) мотор 1.4 TSI. Для бразильского рынка двигатель адаптировали к потреблению этанола.

>
Reload
1 / 3

Фото: Volkswagen Virtus GTS

Внешне спортивную версию выдают бампера с чёрными вставками, радиаторная решётка и диодная передняя оптика с красной пронизывающей полоской, рисунок пятиспицевых 17-дюймовых колёсных дисков, контрастные зеркала, а также крохотный спойлер на крышке багажника. Красные тормозные суппорта, 18-дюймовые колёса со сложным рисунком от прошлогоднего концепта серийному седану не достались.

Cалон щедро украшен красными вставками: декоративные элементы присутствуют на руле, центральном тоннеле, дверных картах и порогах. Принципиальные отличия исполнения GTS — спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой и виртуальная панель приборов.

В Бразилии продажи Volkswagen Virtus GTS в трёхобъёмном кузове начнутся в первом квартале 2020 года. Местные СМИ считают, что цены на спортверсию будут начинаться со 100 тысяч реалов (около 1,52 миллиона рубелй по текущему курсу). Для сравнения базовый седан стоит 65,5 тысяч реалов (около 993 тысяч рублей).

В России седан Volkswagen Polo шестого поколения, аналогичный бразильскому Virtus, появится в 2020 году. Вполне вероятно, что со временем у нас начнут продавать и спортивную версию трёхобъёмника, ведь сейчас у нас пользуется спросом «подогретая» 125-сильная модификация Polo GT с двигателем 1.4 TSI.