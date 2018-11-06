Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
19:23

Volkswagen добавил седану Polo спортивную версию

«Заряженная» четырехдверка получила 150-сильный мотор и обвес в духе Polo GTI

Бразильское подразделение концерна Volkswagen представило на автосалоне в Сан-Паулу сразу две компактных машины в спортивном исполнении GTS: хэтчбек Polo шестого поколения и его версию с кузовом седан под названием Virtus.

Внешне Polo GTS практически полностью повторяет Polo GTI для европейского рынка. Весь внешний обвес идентичен вплоть до мелочей: передний бампер с декоративной решеткой во всю ширину передка, задний бампер с выемкой под сдвоенную выхлопную трубу, декоративные накладки на пороги, радиаторная решетка с красной полосой.

>
Reload
1 / 2

Volkswagen Virtus GTS Concept

Даже светодиодные фары с красной линией внутри тоже заимствованы у европейского Polo GTI (хотя обычный Polo бразильского производства оборудован галогенными фарами упрощенной конструкции). 18-дюймовые легкосплавные диски с хитрым рисунком также повторяют европейский хот-хэтч. Седан Virtus оборудован аналогичным образом — с поправкой на удлиненную колесную базу и вытянутый задок.

>
Reload
1 / 2

Volkswagen Polo GTS Concept

Технически обе машины гораздо скромнее «европейца» с 200-сильным двигателем 2.0 TSI. Под капотами бразильских Polo GTS и Virtus GTS — турбомотор 1.4 мощностью 150 лошадиных сил. Впрочем, это заметная прибавка мощности по сравнению с обычными Polo и «Виртусами». До сих пор топовыми для них были трехцилиндровые турбомоторы 1.0 TSI мощностью 116 или 128 лошадиных сил (в зависимости от топлива, бензина или этанола). Базовые же моторы намного скромнее: это трехцилиндровый атмосферник 1.0 MPI у хэтчбека (75 или 84 силы ) и мотор 1.6 MPI (110 или 117 сил) для седана.

Хотя обе машины выставлялись на автосалоне в ранге концептов — на бамперах красовались таблички «GTS Concept» — уже известно, что они вскоре станут серийными. Правда, их динамические характеристики пока не раскрывают. Уже известно, что Polo GTS и Virtus GTS поступят в продажу в следующем году, но когда именно — пока неизвестно.

Похожая «подогретая» версия должна появиться и на европейском рынке — такой Polo будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Этот вариант должен закрыть промежуток между 200-сильным Polo GTI и машинами с наиболее мощным 115-сильным вариантом мотора 1.0 TSI.

>
Reload
1 / 2

Volkswagen Polo GTI

В России пока что по-прежнему продаются седаны Volkswagen Polo пятого поколения, которые выпускает завод в Калуге. Наиболее спортивная версия Polo GT снабжена 122-сильным турбомотором 1.4 TSI. Сроки появления в России новых седанов, аналогичных бразильскому Volkswagen Virtus, пока неясны.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...