Volkswagen добавил седану Polo спортивную версию

Хотя обе машины выставлялись на автосалоне в ранге концептов — на бамперах красовались таблички «GTS Concept» — уже известно, что они вскоре станут серийными. Правда, их динамические характеристики пока не раскрывают. Уже известно, что Polo GTS и Virtus GTS поступят в продажу в следующем году, но когда именно — пока неизвестно.

Похожая «подогретая» версия должна появиться и на европейском рынке — такой Polo будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Этот вариант должен закрыть промежуток между 200-сильным Polo GTI и машинами с наиболее мощным 115-сильным вариантом мотора 1.0 TSI.