Самый мощный серийный Volkswagen Polo продают за два миллиона рублей

В основе серийного Volkswagen Polo R WRC лежит одноименный гоночный автомобиль немецкого концерна, построенный для участия в чемпионатах мира по ралли. Всего с конвейра сошло 2500 лимитированных «заряженных» хэтчбеков.
Кузов модели окрашен в белый цвет с серыми и синими полосами, расположенными вдоль капота и порогов автомобиля. Решетка радиатора, задний спойлер и корпуса наружных зеркал Polo окрашены в черный глянец. Хэтчебек оснащен оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками, спортивными сиденьями с обивкой из алькантары, а также электрическими стеклоподъемниками, навигатором и биксеноновой передней оптикой.
Под капотом самого мощного в мире Volkswagen Polo расположен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 220 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой». До «сотни» эксклюзивный хэтчбек разгоняется за 6,4 секунды. Максимальная скорость модели составляет 243 километра в час.
Приобрести уникальный экземпляр 2013 года выпуска с пробегом 19 000 километров и одним владельцем за все время можно за 22 300 евро (примерно два миллиона рублей по текущему курсу). Примерно столько же стоит новый Volkswagen Polo GTI, оборудованный агрегатом мощностью 200 лошадиных сил.
В конце августа британский дилер Hexagon Classics выставил на продажу самый быстрый седан в мире, попавший в Книгу рекордов Гиннеса. 800-сильный Mercedes-Benz E-klass четвертого поколения, модифицированный в ателье Brabus, можно приобрести за 149 500 фунтов стерлингов (примерно 15 миллионов рублей по текущему курсу).