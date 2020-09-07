Самый мощный серийный Volkswagen Polo продают за два миллиона рублей

В основе серийного Volkswagen Polo R WRC лежит одноименный гоночный автомобиль немецкого концерна, построенный для участия в чемпионатах мира по ралли. Всего с конвейра сошло 2500 лимитированных «заряженных» хэтчбеков.

Кузов модели окрашен в белый цвет с серыми и синими полосами, расположенными вдоль капота и порогов автомобиля. Решетка радиатора, задний спойлер и корпуса наружных зеркал Polo окрашены в черный глянец. Хэтчебек оснащен оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками, спортивными сиденьями с обивкой из алькантары, а также электрическими стеклоподъемниками, навигатором и биксеноновой передней оптикой.