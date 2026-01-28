Volkswagen представил новый седан Sagitar S с двумя двигателями

Габариты новинки составляют 4702×1815×1484 мм, а колесная база — 2688 мм. Это на 110 мм короче и на 43 мм меньше по базе, чем у Sagitar L. Интерьер получил двухцветную отделку, 12,9-дюймовый центральный экран, 10-дюймовую цифровую панель приборов и атмосферную подсветку с 30 оттенками.

Автомобиль предлагается с двумя силовыми установками: 1,5-литровым атмосферным двигателем в паре с 6-ступенчатым автоматом и 1,5-литровым турбомотором EVO2 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Конкретные данные о мощности пока не раскрываются.

