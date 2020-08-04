Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупят и уничтожат

На сайте ведомства отмечено, что у машин отсутствует детальная документация, которая подтверждает соответствие требованиям технических регламентов. В связи с этим Volkswagen выкупит автомобили и отправит на утилизацию.

Владельцев нелицензионных машин оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров, с которым можно свериться самостоятельно и привезти автомобиль в сервисный центр.