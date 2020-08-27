Volkswagen превратит концепт ID.Buggy в доступный электрический внедорожник

Несмотря на это, Volkswagen решил не отказываться от багги полностью и продолжает разрабатывать серийную версию в одиночку, сообщает издание. Результатом работы может стать простой в производстве электрический внедорожник с относительно небольшой стартовой ценой, который сможет конкурировать с Land Rover Defender.

По предварительным данным, модель получит имя ID.Ruggedzz. Внешность новинки будет более традиционной, но некоторые черты все же будут позаимствованы у необычного шоу-кара. Среди них – крупные колесные диски, внедорожные шины и высокий клиренс.