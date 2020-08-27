15:59

Volkswagen превратит концепт ID.Buggy в доступный электрический внедорожник

Новинка появится не раньше 2025 года

Volkswagen ID.Buggy © Volkswagen
Мария Евдокимова
Компания Volkswagen планирует создать полностью электрический внедорожник с доступным ценником. Новинка, которую придется ждать не менее пяти лет, может стать серийным воплощением концепт-кара ID.Buggy, но под другим названием – ID.Ruggedzz.

Британскому изданию Car Magazine удалось выяснить, что Volkswagen пришлось отказаться от изначального плана по выпуску «товарного» ID.Buggy.

После премьеры зеленого автомобиля на женевском автосалоне в марте прошлого года сообщалось, что электрический багги выйдет на рынок небольшим тиражом. Однако компания e.Go Mobile из Аахена, на мощностях которой Volkswagen планировал собирать электрокары, обанкротилась.

Reload
1 / 7

Volkswagen ID.Buggy

Фото: Volkswagen

Несмотря на это, Volkswagen решил не отказываться от багги полностью и продолжает разрабатывать серийную версию в одиночку, сообщает издание. Результатом работы может стать простой в производстве электрический внедорожник с относительно небольшой стартовой ценой, который сможет конкурировать с Land Rover Defender.

По предварительным данным, модель получит имя ID.Ruggedzz. Внешность новинки будет более традиционной, но некоторые черты все же будут позаимствованы у необычного шоу-кара. Среди них – крупные колесные диски, внедорожные шины и высокий клиренс.

Volkswagen может представить концепт ID.Ruggedzz уже в следующем году, а на конвейер новинка встанет не ранее 2025 года. Информации о силовой установке, которая может достаться модели, пока нет. Построенный на модульной платформе MEB шоу-кар ID.Buggy оснащался 204-сильным электромотором, установленным на задней оси.

Источник: Car Magazine