Volkswagen превратит концепт ID.Buggy в доступный электрический внедорожник

Британскому изданию Car Magazine удалось выяснить, что Volkswagen пришлось отказаться от изначального плана по выпуску «товарного» ID.Buggy.
После премьеры зеленого автомобиля на женевском автосалоне в марте прошлого года сообщалось, что электрический багги выйдет на рынок небольшим тиражом. Однако компания e.Go Mobile из Аахена, на мощностях которой Volkswagen планировал собирать электрокары, обанкротилась.
Фото: Volkswagen
Несмотря на это, Volkswagen решил не отказываться от багги полностью и продолжает разрабатывать серийную версию в одиночку, сообщает издание. Результатом работы может стать простой в производстве электрический внедорожник с относительно небольшой стартовой ценой, который сможет конкурировать с Land Rover Defender.
По предварительным данным, модель получит имя ID.Ruggedzz. Внешность новинки будет более традиционной, но некоторые черты все же будут позаимствованы у необычного шоу-кара. Среди них – крупные колесные диски, внедорожные шины и высокий клиренс.
Volkswagen может представить концепт ID.Ruggedzz уже в следующем году, а на конвейер новинка встанет не ранее 2025 года. Информации о силовой установке, которая может достаться модели, пока нет. Построенный на модульной платформе MEB шоу-кар ID.Buggy оснащался 204-сильным электромотором, установленным на задней оси.