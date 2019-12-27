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12:39

Volkswagen придумал названия для трех новых кроссоверов

Компания зарегистрировала торговые знаки T-Sport, T-Go и T-Coupe

Скетч концепта Volkswagen Taigun 2012
Лиза Будрина
В патентном бюро Германии появился документ, в котором содержится информация о будущих моделях Volkswagen. Бренд зарегистрировал три названия: T-Sport, T-Go и T-Coupe, которые, вероятно, предназначены для нового семейства кроссоверов.

В линейке Volkswagen уже имеются компактные кроссоверы для Европы с похожими названиями T-Cross и T-Roc, а также на подходе модель Nivus, предназначенная для бразильского рынка. По одной из версий, именно последний может получить альтернативное название T-Go, более понятное для европейцев. А именами T-Sport и T-Coupe назовут спортивную и купеобразную версии соответственно.

Также существует предположение, что T-Sport, T-Go и T-Coupe – это названия для принципиально нового семейства кроссоверов. Например, это может быть серийное воплощение концепт-кара Taigun 2012-2014 годов, которому ранее прочили имя T-Track.

Шоу-кар Volkswagen Taigun 2014

С большой долей вероятности, в основу нового кроссовера ляжет модульная платформа MQB.

Неделей ранее представители немецкого концерна объявили о планах по выпуску 34 новых моделей в 2020 году, в том числе двенадцати кроссоверов, восьми гибридов и батарейных машин.

Источник: vwvortex.com