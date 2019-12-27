Volkswagen придумал названия для трех новых кроссоверов

В линейке Volkswagen уже имеются компактные кроссоверы для Европы с похожими названиями – T-Cross и T-Roc, а также на подходе модель Nivus, предназначенная для бразильского рынка. По одной из версий, именно последний может получить альтернативное название T-Go, более понятное для европейцев. А именами T-Sport и T-Coupe назовут спортивную и купеобразную версии соответственно.

Также существует предположение, что T-Sport, T-Go и T-Coupe – это названия для принципиально нового семейства кроссоверов. Например, это может быть серийное воплощение концепт-кара Taigun 2012-2014 годов, которому ранее прочили имя T-Track.