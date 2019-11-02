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16:59

Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер на базе Polo

В Поднебесной дебютировал вседорожник Volkswagen Tacqua

© auto.ifeng.com
В Китае состоялась премьера Volkswagen Tacqua — перелицованной версии компактного кроссовера T-Cross. Новинка построена на той же платформе MQB A0, что и актуальный Volkswagen Polo и технически идентична китайскому T-Cross.

Появлению «двойника» китайские потребители обязаны двум совместным предприятиям Volkswagen: кроссовер T-Cross уже выпускается SAIC-Volkswagen, а Tacqua будет сходить с конвейера FAW-Volkswagen. Благодаря иному обвесу габаритная длина Tacqua чуть меньше, чем у китайского T-Cross: 4 194 миллиметра против 4 218 миллиметров. Европейский кроссовер ещё компактнее: всего 4 107 миллиметров от бампера до бампера.

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Фото: auto.ifeng.com

Volkswagen Tacqua будет доступен с двумя двигателями на выбор — 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 113 лошадиных сил и 1,4-литровым турбированным агрегатом отдачей 150 лошадиных сил. Более мощный мотор сочетается с 7-ступенчатым «роботом» DSG, а безнаддувная «четвёрка» работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Привод — на передние колёса.

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Фото: auto.ifeng.com

Салон Tacqua отличается от T-Cross штрихами: кроссовер топовой версии R-Line комплектуется современным мультирулём, 10,2-дюймовым экраном виртуальной приборной панели и 8-дюймовым тачскрином мультимедиасистемы, однако регулировка климатической установки по-прежнему активируется физическими шайбами.

На китайский рынок Volkswagen Tacqua выйдет до конца года. Прайс-лист пока не объявлен, но новинка будет стоить сравнимо с моделью T-Cross, которая оценена минимум в 128 тысяч юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей по текущему курсу).

В России субкомпактный кроссовер Volkswagen не продаётся: в октябре прошлого года компания Volkswagen рассматривала возможность расширения российской линейки кроссоверов за счет европейской модели T-Cross, однако новой информации по этому поводу не появилось.

Источник: Auto.IFeng.com