Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер на базе Polo

На китайский рынок Volkswagen Tacqua выйдет до конца года. Прайс-лист пока не объявлен, но новинка будет стоить сравнимо с моделью T-Cross, которая оценена минимум в 128 тысяч юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей по текущему курсу).

В России субкомпактный кроссовер Volkswagen не продаётся: в октябре прошлого года компания Volkswagen рассматривала возможность расширения российской линейки кроссоверов за счет европейской модели T-Cross, однако новой информации по этому поводу не появилось.