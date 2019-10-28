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13:51

Глава Volkswagen Group внезапно вступился за Tesla

Генеральный директор концерна даже поссорился с журналистами из-за критики в адрес калифорнийцев

Генеральный директор компании Volkswagen Group Герберт Дисс вступился за калифорнийского производителя электрокаров Tesla.

Во время презентации нового поколения хэтчбека Golf Дисс общался с журналистами. Как пишет Automotive News, в ходе беседы ему задали вопрос, не считает ли он, что финансовые проблемы «Теслы» связаны с тем, что компания слишком маленькая. В ответ на это глава немецкого концерна разозлился и довольно резко ответил, что не считает компанию Tesla «нишевой».

«Model 3 — это крупносерийная модель. Кроме того, Tesla является одним из крупнейших производителей аккумуляторов для электромобилей. Мы очень уважаем «Теслу», это конкурент, к которому мы относимся крайне серьезно», — сказал Дисс.

Месяц назад главный исполнительный директор Tesla Илон Маск в своем твиттере опубликовал довольно лестный твит в адрес Герберта Дисса. Он написал, что глава Volkswagen Group делает для электрификации больше, чем любой другой крупный автопроизводитель, и что он поддерживает его в этом.

Пока сложно сказать, к чему приведет такая показная любезность от руководителей двух компаний, которые конкурируют на рынке электромобилей. При этом не стоит забывать, что летом 2017 года именно Дисс, будучи еще главой только компании Volkswagen, заявил, что марка «остановит Tesla», поскольку у нее есть «возможности, которых нет у американцев».

После скандала с дизельгейтом концерн сменил курс на электрификацию и в ближайшие пять лет пообещал запустить в серию как минимум 20 электрических моделей, которые должны продаваться тиражом не меньше миллиона экземпляров в год. У «Теслы» дела тоже идут в гору — на прошлой неделе компания отчиталась о квартальной прибыли, после чего ее акции подскочили на 18 процентов.