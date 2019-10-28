Глава Volkswagen Group внезапно вступился за Tesla

Пока сложно сказать, к чему приведет такая показная любезность от руководителей двух компаний, которые конкурируют на рынке электромобилей. При этом не стоит забывать, что летом 2017 года именно Дисс, будучи еще главой только компании Volkswagen, заявил, что марка «остановит Tesla», поскольку у нее есть «возможности, которых нет у американцев».