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15:44

Появились подробности о «народном кроссовере» Volkswagen для России

Китайские журналисты узнали все подробности о модели Tharu

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© AutoHome.com.cn
Стали известны все подробности о кроссовере Volkswagen Tharu для китайского рынка. Аналогичный автомобиль, который в компании называют «народным кроссовером», будет выпускаться и в России.

Машина построена на платформе MQB, как кроссоверы Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq. Причем со «Шкодой» новинка делит не только платформу, но и кузов в целом: здесь одинаковый каркас, дверные проемы и крыша. А отличается лишь внешнее оформление. Передок с «двухэтажной» оптикой выполнен в духе «Тигуана», окошки в задних стойках динамично скошены, а массивные задние фонари напоминают о большом кроссовере Teramont. В отличие от Шкоды, зеркала переехали на дверную панель — точно как у родственного кроссовера Seat Ateca.

Фото: AutoHome.com.cn

По габаритам Tharu почти точно повторяет базовую версию «Тигуана», которая не продается в Китае: длина — 4453 миллиметров, ширина — 1841 миллиметров, высота — 1632 миллиметров. Колесная база составляет 2680 миллиметров. Впрочем, это относится к китайской версии, у которой расстояние между осями увеличено на 11 миллиметров.

Фото: AutoHome.com.cn

Впервые машину показали еще весной на автосалоне в Шанхае, но интерьер фольксвагеновцы хранили в тайне. Он создавался в китайской дизайн-студии Volkswagen. Передняя панель скомпонована по принципу бутерброда: мягкий темно-серый пластик наверху, посередине широкий пояс в цвет кузова, и низ из светлой кожи с прострочкой.

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Вставка в цвет кузова во всю ширину передней панели напоминает новый Volkswagen Polo

Как у большинства Фольксвагенов новой волны, центральные дефлекторы климатической установки переехали вниз, под экран мультимедийной системы. Сенсорный экран — восьмидюймовый, а «музыка» поддерживает протокол Apple CarPlay, MirrorLink и китайский Baidu Carlife.

Машины в богатых комплектациях будут оснащаться виртуальным щитком приборов с дисплеем диагональю 10,2 дюйма. Фото: AutoHome.com.cn

Объем багажника составляет 455 литров, внутри есть 12-вольтовая розетка и крючки для сумок. Задний диван складывается в соотношении 2:3. При полностью сложенных сиденьях объем грузового отсека достигает 1543 литров.

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Отделка салона черной и коричневой кожей — прерогатива богатых комплектаций. Базовые машины получат тканевую отделку сидений и черно-серую цветовую гамму

Место под капотом китайских Tharu займут турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра: EA211 мощностью 150 лошадиных сил и EA888 мощностью 186 лошадиных сил. Оба будут сочетаться с роботизированными коробками DSG: младший — с агрегатом DQ200 c сухими сцеплениями, старший — с коробкой DQ381, сцепления которой работают в масляной ванне. Двухлитровые машины будут оснащаться системой полного привода 4Motion с многодисковой муфтой Haldex.

Задний диван складывается в соотношении 2:3. При полностью сложенных сиденьях объем грузового отсека достигает 1543 литров. Фото: AutoHome.com.cn

На всех без исключения машинах будут диодные задние фонари, а на богатых версиях — еще и светодиодные фары головного света. Оснащение может также включать адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамную крышу.

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Младший двигатель EA211 объемом 1,4 литра

Volkswagen Tharu будет выпускаться в Шанхае на заводе совместного предприятия SAIC-Volkswagen. Производство стартует в этом году, но цены пока не объявлены: китайские журналисты осторожно называют цифру 200 000 юаней — это около 25 тысяч евро, или 1 900 000 рублей.

После Китая выпуск Volkswagen Tharu должны развернуть на других фабриках Volkswagen в Мексике, Аргентине и России. Сборку «народного кроссовера» в Калуге обещают начать в 2020 году.

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