Появились подробности о «народном кроссовере» Volkswagen для России

Машина построена на платформе MQB, как кроссоверы Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq. Причем со «Шкодой» новинка делит не только платформу, но и кузов в целом: здесь одинаковый каркас, дверные проемы и крыша. А отличается лишь внешнее оформление. Передок с «двухэтажной» оптикой выполнен в духе «Тигуана», окошки в задних стойках динамично скошены, а массивные задние фонари напоминают о большом кроссовере Teramont. В отличие от Шкоды, зеркала переехали на дверную панель — точно как у родственного кроссовера Seat Ateca.