«Молодежный» кроссовер Volkswagen получит аудиосиcтему Beats

В Сети появились фотографии товарной версии «молодежного» кроссовера Volkswagen под названием Tharu. Особенностью модели (на снимках представлена машина в спецификации для китайского рынка) станет аудиосистема Beats. Об этом сообщает CarNewsChina.

В длину кроссовер Volkswagen Tharu, построенный на общей платформе со Skoda Karoq, насчитывает 4453 миллиметра. Ширина вседорожника составляет 1841 миллиметр, высота — 1632 миллиметра. Колесная база — 2688 миллиметров. Таким образом Tharu на 71 миллиметр длиннее и 25 миллиметров выше европейского «Карока». Колесная база у Volkswagen тоже больше — на 50 миллиметров.

По предварительной информации, гамма двигателей Tharu будет состоять из турбомоторов объемом 1,2 и 1,4 литра (116 и 150 лошадиных сил соотвественно). Оба агрегата будут сочетаться только с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Топовые модификации Volkswagen Tharu будут комплектоваться аудиосистемой Beats. Определить ее наличие можно по логотипу бренда на центральной стойке.

Презентация прототипа Volkswagen Tharu состоялась в марте текущего года на специальном мероприятии в Пекине. Вседорожник станет первой разработанной для Китая моделью, которая выйдет на глобальный рынок. Запуск производства Tharu на заводах группы Volkswagen в России, Мексике и Аргентине запланирован на 2020 год.