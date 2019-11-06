У Volkswagen Touareg появилась новая версия для России

В моторной гамме остались прежние моторы — покупатели могут выбрать между бензиновой или дизельной установкой мощностью 249 лошадиных сил. В пару к ней предлагают безальтернативный восьмиступенчатый автомат.

Внешне новую модификацию можно отличить по рейлингам на крыше и 18-дюймовым легкосплавными колесными дисками Concordia. Интерьер можно оформить в двух вариантах, которые называются Elegance и Atmosphere.