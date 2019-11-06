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16:39

У Volkswagen Touareg появилась новая версия для России

Модификация Business отличается расширенным набором функций

У российской версии внедорожника Volkswagen Touareg появилась новая спецверсия Business, которая отличается расширенным набором оборудования.

В моторной гамме остались прежние моторы — покупатели могут выбрать между бензиновой или дизельной установкой мощностью 249 лошадиных сил. В пару к ней предлагают безальтернативный восьмиступенчатый автомат.

Внешне новую модификацию можно отличить по рейлингам на крыше и 18-дюймовым легкосплавными колесными дисками Concordia. Интерьер можно оформить в двух вариантах, которые называются Elegance и Atmosphere.

Список оснащения расширили за счет добавления подогрева задних сидений, бесключевого доступа и запуска двигателя. Также в версии Business внедорожник оснащен электроприводом открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, доводчиком багажника, камерой заднего вида, шторкой багажника с электроприводом и парковочным ассистентом с датчиками парковки.

Спецверсия получила лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией. Также в исполнении Business доступны: противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, адаптивная подвеска, включающая выбор профиля движения, пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости.

Стоимость новой версии с бензиновым двигателем начинается от 3 699 000 рублей, а внедорожник с дизельной силовой установкой обойдется минимум в 4 219 000 рублей. Самый дешевый Touareg в исполнении Respect стоит 3 499 000 рублей, а самая дорогая версия R-Line — 4 809 000 рублей.