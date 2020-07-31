BMW X5 и X7 с самым мощным дизелем снимут с производства

По данным портала Carscoops, сборку мотора под индексом B57D30S0 свернут в сентябре. Прощальное исполнение Final Edition будет отличаться шильдиками и надписями с указанием спецверсии, а также расширенным списком оборудования. В него войдут лазерные фары дальнего света Laserlight, проекционный дисплей, стеклянные вставки Crafted Clarity, кожаная отделка и другие топовые опции – полный пакет ассистентов и функция управления мультимедийной системой жестами.

Производство трехлитрового дизеля B57D30S0 стартовало в 2016 году. Особенностью нового мотора стал квадротурбонаддув – новшество, впервые примененное на дизельном двигателе инженерами BMW. Отдача возросла с 381 до 400 лошадиных сил и с 740 до 760 Нм крутящего момента по сравнению с предшественником, который оснащался тремя турбинами. Рядная «шестерка» разгоняет большой кроссовер X7 с места до 100 километров в час менее чем за 5,5 секунды, а пару ей составляет восьмидиапазонный автомат ZF.